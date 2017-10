Cum s-a schimbat mentalitatea bărbaţilor

1

Inainte de al doilea razboi

mondial, albanezii mergeau calare cu tot harnasamentul lor razboinic. Cand barbatii se intilneau in trecatorile muntilor, se salutau, se opreau sa stea de vorba, mai gustau din plosca atirnata la sa. Dupa 10 minute de taifas, soseau si sotiile lor, cu tot calabalicul in spate. Barbatii isi dadeau binete si plecau mai departe, calare iar femeile veneau in urma lor. Dupa ww2, femeile -tot cu calabalicul in spate- mergeau primele si barbatii veneau calare dupa 5 minute.( De ce? Nemtii minasera trecatorile in retragere... ) Dupa cum vedeti, ww2 a schimbat ceva in mentalitatile balcanicilor. Femeile au intiietate de atunci...