Cum recunoşti cocalarul automobilist

Cum recunoști cocalarul automobilist

Ştire online publicată Miercuri, 10 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

- are acoperite toate geamurile autoturismului cu folie fumurie.- are plăcuțe cu nr. de înmatriculare de genul 69 SEX, B 01 ERU etc.- are în portbagaj cel puțin o bâtă de baseball.- parchează pe locurile cu handicap din incinta supermarketurilor.- claxonează la semafor cu 30 de secunde înainte de culoarea verde a semaforului.- aruncă pe geam chiștocul țigărilor, cojile de semințe, banane și alte resturi.- îți „iubește” toată familia pe scară genealogică dacă nu îl lași să se bage în fața ta la semafor după ce a depășit pe linia de tramvai.- își pun în parbriz legitimații IPA pe care scrie „POLICE”, cumpărate de pe okazii.ro.- își lasă în parbriz un baston reflectorizant, iar în spate aruncă „la întâmplare” o caschetă de poliție.- își pune în parbriz atenționări „Liberă trecere”, „Senat”, „Parlamentul României”, „Poliția” etc.- semnalizarea, asigurarea la schimbarea direcției de mers, aprinderea farurilor pe timp de noapte sunt opționale.- centura de siguranță este doar o centură pe care au montat-o săracii ăia de la BMW pentru că îi obligă legea să o facă.(Sursa: „Polițiștii au umor”)