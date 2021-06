Acum un an am schimbat versiunea Logodnica 7.0 cu Nevasta 1.0 și am observat că programul a lansat o opțiune subită Bebeluș1.0 care ocupă mult spațiu pe hard. În instrucțiuni nu era nimic menționat.Pe de altă parte, Nevasta 1.0 se autoinstalează în toate celelalte programe și se lansează automat când deschid altă aplicație, impiedicându-i execuția. Aplicații ca Bere-între-prieteni 10.3, Duminica-la-fotbal 5.0 nu mai funcționează...