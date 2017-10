Cum m-a bătut tata până am făcut pe mine

Ştire online publicată Joi, 17 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Îmi amintesc o dată când tatăl meu mi-a dat bani pentru a plăti factura la electricitate, dar în schimb am cumpărat un bilet de loterie pentru a câștiga o mașină nouă.Când am ajuns acasă, i-am explicat tatălui meu ce am făcut și acesta m-a bătut de m-am c*cat pe mine.Dar în ziua următoare, când tata s-a trezit și a deschis ușa, în afara casei noastre era o mașină nou nouță.Toți am început să plângem, mai ales eu, pentru că mașina era de la compania de electricitate, care venise să ne taie curentul electric, iar tata a început să mă bată iarăși.