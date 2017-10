Cum ghiceşti vârsta unei femei

Cum ghicești vârsta unei femei

Ajungând la vârsta de 50 de ani, o femeie decide să-și facă o schimbare, să întinerească cu o operație plastică a feței. Cheltuiește 15.000 dolari și se simte excelent, mai ales văzând rezultatele. La întoarcere spre casă se oprește la un chioșc de ziare să-și cumpere o revistă. Înainte de a se retrage, îl întreabă pe vânzător:- Sper să nu vă supărați dacă vă întreb ceva. Câți ani credeți că am?- În jur de 32, răspunse vânzătorul.- Nu! Am exact 50, zise foarte fericită femeia… Puțin mai târziu intră într-un McDonald’s și pune aceeași întrebare casierei.- Eu v-aș da în jur de 29, spuse fata.Cu un zâmbet larg femeia răspunse:- Nu, am 50.După toate astea deja se simte fantastic. Intră într-o farmacie, cere farmacistului niște caramele de mentă și îl întreabă același lucru.- Păi, aș calcula 30, zise tânărul.- Am 50, dar mulțumesc frumos! zise ea.Ajunsă în stația de autobuz, pune aceeași întrebare și unui bătrânel inofensiv, care aștepta și el autobuzul.- Domnișoară, zise bătrânul, eu deja am 78 de ani și vederea mea este foarte slabă. Fără îndoială, când eram tânăr, aveam o metodă aparte pentru a verifica vârsta unei femei. Poate vi se va părea îndrăzneț, dar trebuie să mă lăsați să-mi pun mâinile în sutienul dvs. și să vă palpez sânii. Numai în felul acesta aș putea să vă spun cu exactitate câți ani aveți dvs. Așteptând în liniște în strada pustie, la un moment dat femeia nu mai poate de curiozitate și zice:- Ce chestie! Hai să vedem, aplică-ți metoda! Bătrânul își așază mâinile sub bluza femeii și începe să palpeze foarte ușor și încet, de mai multe ori, ridicând fiecare sân cu delicatețe…După cinci minute, femeia zise:- Bine… bine… nu e de ajuns? Câți ani am? El dă o ultimă apăsare, scoate mâinile și zice: - 50!Surprinsă, femeia spuse:- Realmente este incredibil! Cum ai făcut ca să știi?- Îmi promiteți că nu vă veți supăra? spuse el.- Da, vă promit, zise ea.- Am fost în spatele dvs. la coadă, la Mc Donald’s…