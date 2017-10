Cum funcţionează economia românească

Cum funcționează economia românească

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cică domnul prim ministru plecase să taie panglica la câțiva kilometri de autostradă. Uitându-se pe geamul mașinii, vede la marginea drumului doi amărâți care frământau chirpici cu picioarele goale.Intrigat de ceea ce vede, domnul prim ministru oprește mașina și îi întreabă pe cei doi:- Măi, oameni buni, nu vă este rușine de faceți nenorocirea asta de chirpici, într-o țară membră a Uniunii Europene, care tocmai a reușit, sub îndrumarea FMI, să se macrostabilizeze? Ce-i înapoierea asta? Ce faceți cu amestecul ăsta oribil de bălegar, paie și noroi?- Domnule prim ministru, răspunde unul dintre indivizi, nu-l facem pentru noi. Îl exportăm în Federația Rusă.- Îl exportați în Rusia?!! Extraordinar! Ce luați pe el?- Știți, rușii nu prea au rezervă valutară, așa că ne plătesc în natură. Ne dau o mie de AK-47 pe tona de chirpici.- Sunteți nebuni?! Introduceți ilegal armament în țară!- Nuuu! Nu intră neam de AK-47 în România. Le reexportăm imediat în Iran.- În Iran?! La teroriștii ăia? Ce luați de la ei?- Petrol, domnule prim ministru. Pentru fiecare AK-47, câte o tonă de petrol, dar să știți că nu îl aducem ilegal în țară. Din Iran, pleacă direct în Japonia, că ăia, or fi ei deștepți, dar n-au petrol.- Ce luați din Japonia, ce vă dau pe petrol?- Ehh! Niște rahaturi de microcipuri, de încap o mie într-un portofel, dar le vindem americanilor, că au nevoie de fleacurile astea, ca să facă niște rachete. Să știți că plă-tesc bine. Pentru fiecare flecușteț din ăla, ne dau zece mii de dolari.- Zece mii de dolari?!! Și ce faceți cu ei?- Păi acum devine complicat, că trebuie să schimbăm la bancă dolarii pe euro.- De ce?- Pentru că bulgarii nu vor decât euro.- Dar ce treabă aveți voi cu bulgarii?- Păi, domnule prim ministru, noi, cu tranziția și cu austeritatea, am sărăcit de tot. Nu mai avem animale. Cum să facem chirpici, dacă nu importăm bălegar de la bulgari?!