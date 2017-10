Cum face un evreu pe deşteptul

Cum face un evreu pe deșteptul

Un saudit, unu’ din Qatar, un iranian și un evreu stau la o cafea la New York.Zice sauditul:- Am ceva bani în plus și cred c-o să cumpăr Citibank.- Și eu am bani în plus, zice ăla din Qatar. Vreau să cumpăr General Motors.- Eu mă gândesc serios la Microsoft, adaugă și iranianul.Toți trei se uită la evreu. Ăsta mai trage o înghițitură și, cu privirea pironită-n cafea, mormăie hotărât:- Nu vă mai uitați la mine, că nu vând nimic!