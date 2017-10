Cum devin blondele divine

Ştire online publicată Marţi, 16 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Trei femei stau de vorbă în fața blocului lăudându-se cu succesul copiilor în lumea teologică:- Eu am un băiat tare deștept, a terminat teologia cu zece, când intră într-o încăpere toată lumea sa ridică în picioare, îl salută respectuos „Sărut mâna părinte!”- Și eu tot un băiat extraordinar am, la fel ca și al tău a terminat tot cu nota zece teologia și are un rol foarte important în biserică: când intră într-o încăpere toată lumea se ridică în picioare și spune: „Sărut mâna prea mărite!”A treia se laudă și ea timid:- Eu am o fată care nu prea i-a plăcut la școală, foarte frumoasă, blondă, un metru șaptezeci înălțime, ochii albaștri, 90-60-90, superbă, când intră în orice încăpere toată lumea zice: „Doamne, Dumnezeule!”