Cum comentează Brexitul 11 persoane publice din România

Ştire online publicată Marţi, 28 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Hagi: „Era bine să rămână, ca să nu iasă”;Iliescu: „E rău că britanicii ies, avem nevoie de o Uniune Sovietică puternică”;Moise Guran: „Să mă-nțelegeți, Brexit dacă mă-nțelegeți, înseamnă ieșirea din UE, înțelegeți?”;Regele Mihai, echilibrat și princiar, ca întotdeauna: „Mmmmmnnn mmm hhnn hnnmm hnmmm”;Tăriceanu: „Îl voi chema pe David Cameron să dea explicații în fața Senatului pentru acest Brexit”;Grigore Leșe: „Mă simt nevoit să-mi retrag votul pentru Brexit după ce mi-a citit cineva ce înseamnă”;Klaus Iohannis: „Urmăresc cu atenție și îngrijorare referendumul pentru independența Scoției”;Gâdea: „Am descoperit că în spatele Brexitului nu e nimeni altcineva decât mafia lui Traian Brexescu!”;Andrei Pleșu: „Trebuie să vedem impactul Brexitului asupra prețurilor la șaorma, la București și la Londra”;Remus Cernea: „Referendumul din Marea Britanie e nul fiindcă n-a votat niciun delfin”;Maria Grapini: „Felicitari la toti celo-r care au votat in marea,Britanie! Idniferent ca au votat epntru brexi sau in potriva Brexi! Traiasca Scontia,Londna,si toate celelante orasele din Irlanda.”(Sursa: Times New Roman)