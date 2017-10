Cum arată soţia dumneavoastră?

Cum arată soția dumneavoastră?

Ştire online publicată Miercuri, 03 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Doi tipi își ciocnesc din greșeală cărucioarele într-un supermarket. Primul tip către celălalt: - Vai, îmi cer mii de scuze, mă uitam după nevastă-mea! Al doilea tip: - Sincer, și eu după a mea! Chiar încep să mă îngrijorez, că nu înțeleg pe unde o fi! Primul: - Păi, cum arată soția dvs.? poate mergem să le căutam împreună! - Păi, cum să fie? Înaltă, picioare frumoase, sâni mari, fund beton, buze senzuale, etc. dar a dvs.? - Nu contează, hai s-o căutam pe-a ta!!!!Doi tipi își ciocnesc din greșeală cărucioarele într-un supermarket. Primul tip către celălalt: - Vai, îmi cer mii de scuze, mă uitam după nevastă-mea! Al doilea tip: - Sincer, și eu după a mea! Chiar încep să mă îngrijorez, că nu înțeleg pe unde o fi! Primul: - Păi, cum arată soția dvs.? poate mergem să le căutam împreună! - Păi, cum să fie? Înaltă, picioare frumoase, sâni mari, fund beton, buze senzuale, etc. dar a dvs.? - Nu contează, hai s-o căutam pe-a ta!!!!