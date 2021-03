Cum alungi un şoarece din casa ta

Bulă: - Sunt într-un mare necaz!Ştrulă: - De ce ?Bulă: - Am văzut un şoarece în casa mea!Ştrulă: - Oh, ei bine, tot ce trebuie să faci este să-ţi pui o capcană.Bulă: - Nu am niciuna.Ştrulă: - Ei bine, atunci, cumpără una.Bulă: - Nu-mi pot permite.Ştrulă: - Pot să ţi-o dau eu pe a mea, dacă vrei.Bulă: - Asta sună bine.Ştrulă: - Tot ce trebuie să faci este să pui doar nişte brânză în capcană, pentru a atrage şoricelul.Bulă: - Nu am nicio brânză.Ştrulă: - Bine, atunci, ia o bucată de pâine şi pune un pic de ulei pe ea, apoi pune-o în capcană.Bulă: - Nu am ulei.Ştrulă: - Ei bine, atunci pune doar o mică bucată de pâine.Bulă: - Nu am pâine.Ştrulă: - Atunci ce caută şoarecele ăla în casa ta? O să plece singur, stai liniştit!