Cum agaţă puştoaica sexy şi… analfabetă

Cum agață puștoaica sexy și… analfabetă

Ştire online publicată Vineri, 12 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Azi-dimineață, pe la ora 11 și 20 de minute primesc un mesaj: „Vr sa ieshi k mn la un suk sau ai pr?”. Neștiind de la cine-i, răspund: „Da‘ cine ești?”. După 2 minute, îmi răspunde: „Snt fata kre ai stat…”, eu neînțelegând mai nimic din ce scria fetișoara asta. Îi trimit, apoi, mesaj: „Nu ar trebui să fii la școală?”, iar răspunsul vine sub forma următoare: „Ba da da am kiulyt k naveam kef de sc”. Ultimul meu mesaj pentru ea a fost: „Păi, du-te repede la școală, c-au început ăștia să-nvețe gramatica fără tine!”.Am primit acum iar un mesaj de la aceeași fată. Mesajul arată așa: „Buna st fta kre am vb prin sms sapt tr”. Eu îi răspund: „Ia spune-mi de unde ai numărul meu de telefon și cum te cheamă!”. După 5 minute, răs-punde: „Nu mai cntza d und a-m nr tau Eugenia ma cheama da nu mai are nicio inportanta daca u ai pr s-au nu vr sa vb ku mn… Daca vrei pot vb prin sms”. După ce m-am chinuit să-nțeleg ce-a vrut să spună, am priceput doar ultima parte, în care zice că vrea să mai vorbim prin sms. Ca urmare, îi trimit un ultim mesaj: „Deși oferta ta e tentantă, o refuz, dar îți fac eu una mai bună: Abecedarul și Gramatica limbii române pentru începători la numai 89 de lei!”.