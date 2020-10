Cum afli că ai pașaportul expirat

- Alo ! Giovanni pizza-service?– Nu! Noi suntem Google pizza-service!– Ah scuzați, am greșit numărul.– Nu ați greșit, noi am cumpărat numărul.– Ah, atunci aş dori….– Poate ca de obicei?– Cunoașteți preferințele mele?– Conform ultimelor 12 comenzi înregistrate, ați comandat pizza cu roșii, mozzarella şi salam.– OK! Asta doresc şi acum.– Pot să vă recomand de această dată pizza cu salată, legume şi roșii uscate?– Nu! ….Urăsc legumele!– Dar valoarea colesterolului la dumneavoastră este foarte ridicată!– De unde știți asta?– Din fişa de sănătate. Avem rezultatele probelor de sânge din ultimii 7 ani.– Ok! Dar eu nu doresc această pizza! Şi de fapt am luat medicamente pentru scăderea colesterolului!– Nu ați luat permanent medicamentele! Acum 4 luni ați cumpărat o cutie cu 30 pastile la o farmacie online. De atunci nimic…