Cum a mers azi

O familie de berze se întâlnește seara la cină după o zi întreagă de muncă și încep să își facă socotelile.Bărzoiul:– Dragii mei, azi am produs binișor! Am dus un băiețel unui avocat. A ieșit ceva șpagă! Tu?Barza:– Eh, am fost la un amărat. Bucuros nevoie mare s-a împrumutat și a dat și el ceva acolo. Tu?Puiul de barză:– Eu am fost la un cămin studențesc! Mamă, ce spaimă am băgat în ei!