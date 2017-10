Cum a luat bunicul, pe front, un levier în gură

Într-o seară, la gura sobei, ne-poțelul stătea în poala bunicului și îi spune acestuia:- Bunicule, povestește-mi cum ți-ai pierdut tu dinții în război.- Ehehei, nepotu’ moșului, asta a fost tare demult. Se făcea că eram pe front în toiul luptei, învălmășeală mare, tunuri, tancuri, explozii, luptă la baionetă, când deodată mă trezesc singur și cu un tanc nemțesc în spatele meu care m-a și luat în colimator. Trage neamțu după mine, dar cum eram tânăr și sprinten, am sărit în dreapta, trage neamțu în dreapta, eu mă arunc în stânga, trage neamțu în stânga, eu mă arunc în dreapta, trage neamțu în dreapta, eu am sărit în stânga.- Bine, bine, bunicule, dar ce legătură are asta cu dinții pierduți?- Pai are, măi nepoate, că, vezi tu, după un timp s-a săturat neamțu și a ieșit din tanc… și când mi-a tras un levier în gură...