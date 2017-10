Cugetări haioase despre sex

Ştire online publicată Joi, 20 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nume? Austin Danger Powers. Sex? Da, vă rog?Austin PowersClinton a mințit. Un bărbat poate uita unde parchează sau chiar unde locuiește, dar nu uită niciodată o partidă de sex oral, indiferent cât de nereușită a fost.Barbara BushPotrivit unor cercetări recente, femeile spun că se simt mai confortabil dacă se dezbracă în fața unui bărbat, decât dacă ar face-o în fața unei femei. Aceasta din cauză că femeile sunt foarte critice, în timp ce bărbații sunt doar recunoscători.Robert DeNiroSe zice că ar fi apărut un nou scandal în lumea medicală. Doc-torii semnalează faptul că bărbații au reacții alergice la prezerva-tivele din latex. Acestea provoacă umflarea puternică a penisului. Și, care-i problema?Dustin HoffmanSexul este ereditar. Dacă părinții tăi nu au făcut, nici tu nu vei face.AnonimCunoașteți privirea aceea pe care o au femeile când vor să facă sex? Nici eu.Steve MartinSă faci sex e ca și cum ai juca bridge. Dacă n-ai un partener bun, ar fi bine să ai o mână bună.Woody AllenBigamia înseamnă să ai o nevastă în plus. Monogamia e același lucru.Oscar WildeVedeți, problema e că Dumnezeu i-a dat bărbatului un creier și un penis, dar nu i-a dat suficient sânge pentru a le folosi pe amândouă deodată.Robin WilliamsIubirea este răspunsul, dar în timp ce aștepți răspunsul, sexul ridică niște întrebări bunicele.Woody AllenUltima dată când am fost înăuntrul unei femei a fost când am vizitat Statuia Libertății.Woody AllenSunt un amant atât de bun, pentru că exersez foarte mult singur.Woody AllenSexul și golful sunt singurele două lucruri de care te poți bucura fără să te pricepi la ele.Kevin CostnerDacă Dumnezeu nu ar fi dorit ca noi să ne masturbăm, ne-ar fi făcut brațele mai scurte.George CarlinÎl iubesc mai mult pe Mickey Mouse decât pe orice femeie pe care am cunoscut-o.George BurnsNimeni nu va câștiga războiul sexelor; se fraternizează prea mult cu inamicul.Henry KissingerPersonal, nu știu nimic despre sex, deoarece am fost măritată tot timpul.Zsa Zsa GaborMarea diferență dintre sexul plătit și sexul gratis este că sexul plătit costă mai puțin.Brendan FrancisPentru a avea succes la sexul opus, spune-i că ești impotent. Va face tot posibilul să îți de-monstreze contrariul.