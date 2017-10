Cu sufletul în Rai, că-n rest...

Ştire online publicată Marţi, 07 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vine limuzina să-l ia pe Papă de la aeroport. Șoferul ia bagajele și le bagă în portbagaj. Papa ezită să urce. - Sfinția Ta, vă rog să poftiți în mașină! - Te rog, lasă-mă să conduc eu, măcar de data asta! Știi, când eram tânăr, marea mea iubire era automobilul. Acuma, că am ajuns Papă, mă plimbă ăștia cu Papamobilul prin toată lumea și eu n-am mai ajuns să pun mâna pe volan. - Sfinția ta, e imposibil! Mă dau ăștia afară din serviciu! - Te rog! Uite am să mă rog pentru tine ca sufletul tău să ajungă în Rai. Te rog, fiule! Se gândește un pic șoferul: suflet, Rai, de ce nu? Poate să mă dea afară din serviciu, dacă ajung în Rai. Nu asta vor toți muritorii? Până la urmă cedează. Se urcă Papa la volan și îi dă viteză, 120 de kilometri pe oră. La care șoferul: - Sfinția Ta, vă rog, puțin mai ușor, ne prinde Poliția! Papa, nimic, bagă mare, 160 km/h. La un moment dat, din spate se aude mașina Poliției. Papa oprește și lasă geamul în jos. Vine polițaiul, salută și rămâne cu gura căscată. Se întoarce la mașina de poliție, ia stația și zice: - Sunt 1435. Dă-mi-l pe șeful! - Ce-i mă? - Șefule, nu știu ce să fac. Am prins pe unul cu 160 de kilometri pe oră. - Arde-l fără milă! - Nu cred că pot, e tare. - Cine e bă, primarul? - Nu, mai important. - Un guvernator, senator ceva? - Șefule, e mai tare! - Cine-i bă? - Cred că-i Dumnezeu, că Papa-i conduce mașina!