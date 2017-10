Cu soţia în vacanţă, fără niciun stres

Cu soția în vacanță, fără niciun stres

Ştire online publicată Luni, 06 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Samuel, evreul, se duce la Banca Israeliană.- Bună ziua, Samuel, îl salută respectuos angajatul băncii.- Bună ziua. Am venit să solicit un credit de 1 dolar.- 1 dolar? Dar, Samuel, îți retrag aceas-tă sumă din oricare cont de-al tău, fără nicio problemă.- Nu, eu vreau un credit de 1 dolar, sumă pe care o rambursez într-o lună. Dacă nu-mi dai creditul, retrag de la voi toți banii, toate bijuteriile, retrag totul.- Dar, Samuel... Bine, dacă vrei acest credit, ți-l dăm. Uite hârtiile pe care trebuie să le semnezi.- Care este dobânda?- 3% pe lună.- OK, dar vreau să-mi las BMW-ul garanție.- Nu, Samuel, nu este nevoie. Conturile pe care le ai sunt garanția suficientă.- Dacă nu-mi luați drept garanție BMW-ul, eu retrag toți banii de la voi, toate investițiile, bijuteriile, tot.- OK, Samuel, poți lăsa BMW-ul personal drept garanție, timp de 30 de zile, în parcarea subterană a Băncii.- Perfect!Samuel se duce fericit acasă și-i spune soției sale:- Ruth, Ruth, putem pleca liniștiți în concediu, am făcut rost de parcare cu 1,03 dolari o lună întreagă!