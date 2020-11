Cu cine te poate înșela soţia?

Trei prieteni stau de vorbă la o bere. Unul din ei se confesează cu tristețe:- Cred că nevastă-mea are o aventură cu electricianul...- Cum așa?!- Ieri, când m-am uitat întâmplător sub pat am văzut o șurubelniță şi știu sigur că nu am în casă așa ceva.- Acum, că mi-ai spus, cred că şi nevastă-mea are o aventură cu instalatorul. Zilele trecute am găsit sub pat o cheie franceză, eu nu am în casă aşa ceva!- Acum îmi dau seama! sare ca ars al treilea. Cred că nevastă-mea mă înşală cu un cal.- Cum aşa? Imposibil! se miră cei doi.- Nu, serios. Aseară, când m-am întors acasă am găsit jocheul ascuns sub patul nostru!