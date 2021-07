Am întâlnit un fost coleg de serviciu şi l-am întrebat cu ce-şi ocupă timpul pe perioada pensiei.Mi-a răspuns că lucrează la ”Tratamentul aqua-termal al materialelor ceramice, din aluminiu şi din oţel, într-un mediu controlat”.Am fost foarte impresionat...După un timp şi cu explicaţiile de rigoare, am aflat că spală vasele în bucătărie cu apă caldă şi sub supravegherea atentă a soţiei..