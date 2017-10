Credeai că le ştii pe toate? Cele mai ciudate şi amuzante legi din lume

Credeai că le știi pe toate? Cele mai ciudate și amuzante legi din lume

Ştire online publicată Marţi, 29 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În Elveția este ilegal să trântești portiera oricărei mașini.În anul 1979, regimul politic din Irak a interzis filmele cu arte marțiale. În Danemarca legea permite deținuților să evadeze din închisori.În Myanmar este ilegal să accesezi Internetul. Oricine o face ajunge să stea ani buni după gratii.În Singapore este contrar legilor acestei țări să mesteci banala gumă de mestecat.Deoarece celebrul personaj de desene animate Donald Duck nu purta pantaloni lungi, filmele de desene animate care-l aveau drept erou principal au fost interzise de lege în Finlanda.În anul 1935, guvernul României din acele timpuri a introdus o lege prin care personajul de desene animate, Mickey Mouse a fost interzis pe motiv că era atât de urât desenat încât speria copiii mici.În Anglia oricine lipește greșit o marcă poștală care o reprezintă pe regină, poate fi acuzat de trădare de țară.În orașul Alexandria din statul american Minneapolis, dacă răsuflarea unui bărbat miroase a usturoi sau ceapă, acestuia îi este inter-zis de lege să aibă orice fel de contact sexual cu soția sa.În statul Carolina de Nord, este interzis de lege să înjuri în prezența... morților.În Anglia anului 1837, dacă un bărbat săruta o femeie fără voia ei, exista o lege care-i permitea femeii sărutate forțat, să-l muște de nas cât se poate de tare pe bărbatul vinovat.În statul american Vermont, pentru orice femeie care vrea să poarte o proteză dentară, este nevoie de acordul scris și semnat al soțului acesteia.Dacă ajungi cumva în orașul Logan County, să nu săruți niciodată o femeie care doarme, indiferent dacă îți este soție sau prietenă. Legile acestui oraș pedepsesc acest gest cu închisoarea.În Paraguay, duelul este permis de lege, atâta timp cât cei doi participanți la duel fac dovada că donează sânge spitalelor.În statul american Iowa, dacă un bărbat sărută o femeie mai mult de 5 minute neîntrerupte, fapta se consideră infracțiune, iar bărbatul pătimaș riscă închisoarea.Acum circa 300 de ani, orice cetățean japonez care încerca să părăsească Imperiul Soarelui Răsare, era condamnat pe loc la decapitare pentru trădare de țară.În orașul Eureka din statul american Nevada, legea interzice ca un bărbat cu mustață să sărute o femeie.Orașul St. Louis din Missouri are în vigoare o lege conform căreia este interzis ca un bărbat să salveze o femeie aflată în pericol, dacă aceasta este îmbrăcată în pijamale.Pe teritoriul Franței este ilegal să dai numele de Napoleon unui porc. Este contrar legii pentru orice cetățean britanic să moară în interiorul Palatului Parlamentului din Londra.Dacă ajungeți în orașul Miami din Florida, rețineți că este interzis de lege să imitați orice fel de sunete emise de animale.În statul american Oklahoma, orice persoană care se strâmbă în mod voit la un câine, ajunge la închisoare sub învinuirea de agresiune asupra celui mai bun prieten al omului.Singura țară din lume care nu a cenzurat niciun film pentru adulți este Belgia.În statul american Washington, dacă un cetățean se laudă în pu-blic că are părinți bogați și influenți, persoana în cauza ajunge la închisoare.Există o lege în orașul Oxford din statul Ohio, care interzice oricărei femei să se dezbrace în fața unei fotografii care reprezintă un bărbat. În Danemarca există o lege care-i obligă pe toți posesorii de automobile să se uite sub propriile mașini în căutarea unor eventuali copii ascunși acolo, înainte de a urca la volan și a demara.