Corporatist de succes în zece paşi

Corporatist de succes în zece pași

Ştire online publicată Vineri, 23 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

l Te naști într-un sat de pe lângă un oraș mai mare. Satul vostru are și o șosea. Tu nu stai la șosea. Acolo stau ăia înstăriți.l Crești auzind-o pe maică-ta spunându-și cât e de proastă că l-a luat pe tac-tu și spunându-ți că dacă nu înveți ai să ajungi ca el.l La școala din sat ești primul. Maică-ta e mândră, vecinele invidioase, taică-tău bea în cinstea ta.l Dai la liceu la oraș. Primul șoc cultural. Stai la o mătușă. Pentru tine e zâna cea bună, pentru vecinii ei, „nebuna de la cinci”. Îți petreci mare parte la baie. WC-ul în casă te fascinează.l După primul an de liceu în care ai fost doar al cincilea din clasă și maică-ta aproape că te renegase, te acomodezi și te faci tocilar. Ți se zice „Țăranu”, fetele îți vorbesc frumos doar când îți cer tema, băieții joacă fotbal cu ghiozdanul tău.l Ajungi la facultate. La București. Al doilea șoc cultural. Maică-ta îți trimite scrisoare că poate să moară liniștită. În aceeași scrisoare, mă-ta mare zice că ea vrea să te vadă însurat și că moare dup-aia.l În ultimul an de facultate, te duci internship. Stai opt luni neplătit, după opt luni șeful biroului îți zice: „Avem un post liber”. Accepți chiar salariul minim pe economie. O suni pe maică-ta și-i dai raportul. E atât de fericită încât se gândește că, acum că te-ai realizat la București, ar putea să-l lase pe tac-tu și să vină să stea cu tine.l La job, vii primul și pleci ultimul. Ești ultra-obedient și pupincurist. Colegii sunt scârbiți de tine, șeful te place și te exploatează. Îți mărește salariul. Poți chiar să îi trimiți și maică-tii niște bani.l Te însori cu cea mai frumoasă fată de la tine din sat. E și ea venită la București, dar nu a avut succesul tău. Faceți nuntă în sat. Maică-ta plânge, bunică-ta nu moare, în schimb e mort de beat taică-tău.l Ești avansat. Faci credit pentru casă și mașină. Te așteaptă 25 de ani de rate și vacanțe în Turcia și Grecia. Bunică-ta a murit, maică-ta vine la voi să vă crească plodul, taică-tău e tot la birt.Concluzia: Nu ești fericit, dar ești împlinit!