Coreenii au clonat câini fluorescenţi

Coreenii au clonat câini fluorescenți

Ştire online publicată Joi, 30 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Geneticieni din Coreea de Sud au anunțat clonarea a patru câini din rasa Beagle care au capacitatea stranie de a străluci roșu în întu-neric, folosind niște tehnici de clonare ce ar putea fi utilizate pentru excluderea anumitor maladii din bagajul genetic uman, informează Associated Press, consultat de Agerpres. Cei patru câini, care au primit același nume, „Ruppy” (o combinație de cuvinte „ruby” - rubin și „puppy” - cățeluș), arată ca orice căței din rasa Beagle în lumină naturală. Însă, sub lumină ultravioletă, acești câini strălucesc puternic în cu-loarea roșie, iar anumite zone, precum abdomenul sau ghearele, au o strălucire roșie vizibilă și cu ochiul liber. Prof. Lee Byeong-chun, de la Universitatea din Seul, cel care a coordonat acest experiment genetic, susține că aceștia sunt primii câini transgenici din lume, care poartă gene ce le conferă fluorescență. Însă tot el recunoaște că „ceea ce este senzațional în acest experiment nu este faptul că am obținut câini fluorescenți, ci că am reușit să le inducem unele gene (de fluorescență în acest caz) în procesul de clonare”. Detaliile acestui experiment genetic sunt prezentate pe site-ul revistei Genesis. Geneticieni din SUA, Japonia și Europa au reușit, până în prezent, să cloneze șoareci, pisici și poci fluorescenți, însă aceasta este pentru prima dată când și cel mai bun prieten al omului capătă proprietăți bioluminiscente. Cercetătorii sud-coreeni au prelevat celule ale pielii de la căței Beagle și au introdus în ele gene de fluorescență. Apoi aceste celule au fost inserate în ovule și transplantate unei mame surogat. Obținerea câinilor fluores-cenți demonstrează că este posibilă inserarea cu succes a unor gene cu anumite funcțio-nalități, care ar putea preîn-tâmpina sau trata anumite afecțiuni grave, așa cum este maladia Parkinson.