La un congres erau germani, chinezi şi blonde.Germanii zic:- Noi am inventat berea.Chinezii:- Noi am descoperit orezul.Blondele:- Noi am fost primele fiinţe pe soare.Toţi se miră:- Cum aşa, nu te poţi apropia de soare, că te topeşti.Blondele răspund:- Păi noi ne-am dus seara.