Condamnat pentru mărturie mincinoasă

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Geo și Ion, doi prieteni în vârstă, se întâlneau în parc în fiecare zi să hrănească porumbeii, să privească rațele și să discute despre problemele lumii. Într-o zi, Geo nu a apărut. Ion nu știa nimic despre asta și s-a gândit că poate a răcit sau ceva. Dar după ce Geo nu a apărut pentru o săptămână, Ion era îngrijorat. Deoarece singurele momente în care s-au întâlnit au fost în parc, Ion nu știa unde locuiește Geo, așa că i-a fost imposibil să afle ce s-a întâmplat cu el. După o lună, Ion a venit iar în parc și - să vezi și să nu crezi! - apăruse Geo!Ion a fost foarte fericit să-l vadă și l-a întrebat:- Pentru numele lui Dumnezeu, Geo, ce s-a întâmplat cu tine?Geo a răspuns:- Am fost în închisoare.- Închisoare? Pentru ce ?- Ei bine, a spus Geo, o știi pe Maria, chelnerița drăguță blondă de la cafeneaua unde merg câteodată?- Da, îmi amintesc de ea. Ce e cu ea?- Ei bine, ea a depus plângere de viol împotriva mea, și, la cei 89 de ani ai mei, am fost atât de mândru, încât atunci când am ajuns în instanță am spus «vinovat!»- Bine, și ți-au dat doar o lună pentru viol?- Ei, nu, judecătorul ăla cretin mi-a dat 30 de zile pentru mărturie mincinoasă!