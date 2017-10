Clubul de nudişti

Clubul de nudiști

Un bărbat mai în vârstă se înscrie la un club select de nudiști. În prima zi își scoate hainele și începe să se uite prin jurul său. O blondă superbă trece pe acolo, iar bărbatul are imediat o erecție. Femeia observă, se apropie de el și îl întreabă:- M-ai chemat?Bărbatul răspunde: - Nu, ce vrei să spui?Blonda răspunde: - Tu trebuie să fii nou pe aici. Lasă-mă să-ți explic, e o regulă aici… Zâmbind, ea îl conduce spre marginea piscinei, se întinde pe un prosop și îl lasă să-i facă felul…Bărbatul continuă să exploreze facilitățile clubului. Intră la saună și, cum stătea jos, trage un pârț. În câteva clipe, un uriaș păros iese din saună, vine la omul nostru și îl întreabă:- M-ai chemat?- Nu, ce vrei să spui?- Tu trebuie să fii nou aici. E o regulă care spune că dacă tragi un pârț, înseamnă că m-ai chemat.Uriașul păros îl întoarce cu ușurință, îl apleacă pe o bancă și îi face felul...Zăpăcit, omul se întoarce la biroul coloniei, unde este întâmpinat cu un zâmbet larg de recepționera dezbrăcată:- Pot să vă ajut?Bărbatul urlă: - Uite cardul de membru și cheia și poți păstra cei 500 euro taxă de membru!- Dar, domnule, ați fost aici doar pentru câteva ore, nu ați avut timp să vedeti toate facilitățile clubului!- Ascultă doamnă, eu am 68 de ani! Am o erecție pe lună, dar trag cel puțin 15 pârțuri pe zi!