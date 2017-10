Ciudăţeniile zodiilor

Ciudățeniile zodiilor

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

BERBEC Slujba viselor: Terapeut sexual.Fraza caracteristică: „Tu vorbești cu mine???”Replica de agățat: „La mine sau la tine??”TAUR Slujba viselor: Judecător care dă sentințe la moarte.Fraza caracteristică: „De ce mă faci să dau în tine?”Replica de agățat: „Poți să gătești?”GEMENISlujba viselor: Ziarist la un tabloid. Fraza caracteristică: Pentru că vreau.Fraza de agățat: Ai citit vreo carte bună în ultima vreme?RAC Slujba ideală: Victimă cu atestat.Fraza caracteristică: „După tot ce am făcut pentru tine…”Fraza de agățat: „Mănânci și aia?”LEUSlujba ideală: Șeful suprem al tuturor șefilor.Fraza caracteristică: „Ți-ai făcut-o cu mâna ta!”Fraza de agățat: „Încearcă ce e mai bun și o să uiți restul!”FECIOARĂ Slujba viselor: Aranjator de dulapuri.Fraza cheie: „Nu o să meargă în felul ăsta!”Fraza de agățat: „Scuză-mă, dar ai niște firmituri pe haină.”BALANȚĂSlujba ideală: Avocatul diavolului.Fraza caracteristică: „S-ar putea să vreau...”Fraza de agățat: „Crezi că mi se potrivește culoarea asta?”SCORPIONSlujba ideală: Bocitoare profesionistăFraza cheie: „Sunt confuz”Fraza de agățat preferată: „Vrei ceva de băut?”SĂGETĂTORSlujba visurilor: Senato-rul care ține mereu discursuri.Fraza cheie: „Ce am făcut?!”Fraza de agățat: „Autobuzul ăsta merge la București?”CAPRICORNSlujba ideală: Consilierul financiar al lui Hagi Tudose.Fraza cheie: „Nu poți să fii prea bogat sau prea slab!”Fraza de agățat: „Mi-ar plăcea să facem dragoste, dacă am timp…”VĂRSĂTORSlujba ideală: Șeful bor-gilor.Fraza cheie: „Rezistența e inu-tilă!”Fraza de agățat preferată: „ Ai văzut ce au făcut pădurilor ecua-toriale?”PEȘTISlujba ideală: Șmecher de cartier.Fraza cheie: „Sunt tare!”Fraza de agățat preferată: „Vrei ceva de băut?”