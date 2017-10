Cine trage şi munceşte are tot ce îşi doreşte!

Cine trage și muncește are tot ce își dorește!

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În 1990, super-modelul Linda Evangelista a făcut o declarație care avea să fie emblematică pentru lumea fascinantă a modei: „Noi nu ne trezim pentru mai puțin de 10.000 de dolari pe zi". Pentru unele top-modele, acest citat este încă valabil. Gisele Bundchen se află în fruntea unui clasament al celor mai bine plătite top-modele realizat de Forbes, cu un venit de 33 de milioane de dolari pe anul trecut. Prima clasată are de trei ori mai mult decât Kate Moss, clasată pe locul doi și care a câștigat 9 milioane. Topul celor 15 modele a fost realizat în funcție de veniturile pe anul trecut. În afara celor două frumoase menționate până acum, în top 5 se mai află Heidi Klum (8 milioane dolari), Adriana Lima (6 milioane dolari) și Alessandra Ambrosio (6 milioane dolari). Gisele Bundchen este cea mai muncitoare dintre toate modelele: cele mai multe modele au cel mult trei-patru campanii în desfășurare, pe când Gisele are nici mai mult nici mai puțin de 20. Totuși, averea lui Gisele ar putea să scadă de la anul, când îi va expira generosul contract cu Victoria's Secret, care îi aducea anual 5 milioane de dolari. Modelul în vârstă de 26 ani a avut contracte pentru Apple, Dolce & Gabbana și Roberto Cavalli. Kate Moss, în vârstă de 33 de ani, a reușit să își revină după scandalul consumului de cocaină și a reușit să câștige 9 milioane de dolari anul trecut, clasându-se pe locul 2. Printre casele de modă pentru care a defilat se numără Rimmel, Burberry și Dior. Pe locul trei se clasează Heidi Klum, cu 8 milioane de dolari. La 34 de ani, Heidi este mama a trei copii, iar principalul ei contract este sem-nat cu Victoria's Secret.