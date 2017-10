Cine spune că istoria e plictisitoare? Lucruri interesante pe care cu siguranţă nu le ştii

Cine spune că istoria e plictisitoare? Lucruri interesante pe care cu siguranță nu le știi

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Data viitoare când te speli pe mâini și nu-ți place temperatura apei, gândește-te la următoarele lucruri din anii 1500:• Majoritatea oamenilor se căsătoreau în iunie, deoarece își făceau baia anuală în mai și încă mai miroseau cât de cât bine în iunie. Totuși, miresele aveau cu ele un buchet de flori pentru a acoperi eventualul miros. De aici vine obiceiul de a avea un buchet la nuntă.• Baia consta într-o singură cadă mare plină cu apă fierbinte. Bărbatul casei avea privilegiul de a se spăla în apa curată, apoi fiii și restul bărbaților din casă, urmați de femei și în final copiii - ultimii fiind bebelușii. Între timp, apa devenea atât de murdară încât era posibil să pierzi pe cineva în ea. De unde și zicala: „Don’t throw the baby out with the bath water” („Nu arunca și copilul odată cu apa de baie”).• Casele aveau acoperișuri înalte și pufoase de stuf (paie groase), fără lemn dedesubt. Era singurul loc unde animalele se puteau încălzi, așa că toți câinii, pisicile și alte ființe mici (șobolani, gângănii) stăteau acolo. Când ploua, devenea murdar și alunecos și uneori animalele alunecau și cădeau de pe acoperiș. De unde zicala: „It’s raining cats and dogs” („Plouă cu câini și pisici”).• Nimic nu împiedică ceva să cadă în casă. Asta era o mare problemă în dormitor, unde gândaci și alte lucruri puteau murdări patul. Deci, un pat cu stâlpi și un cearșaf pus dea-supra oferea ceva protecție. Așa au apărut paturile cu baldachin.• Cei bogați aveau podele de ardezie care deveneau alunecoase când se udau pe timpul iernii, așa că împrăștiau paie pe jos ca să poată merge. Cu timpul, până în primăvară, paiele se tot adunau până când alunecau afară când se deschidea ușa. Astfel s-a proptit o bucată de lemn la intrare. Așa a apărut pragul.• Uneori făceau rost de carne de porc, ceea ce îi făcea să se simtă destul de speciali. Când aveau musafiri, atârnau șunca de tavan ca să se dea mari. Era semn de bogăție ca un bărbat „could bring home the bacon” („era în stare să aducă șunca acasă”). Tăiau puțină ca să împartă oaspeților și apoi stăteau toți în jurul mesei și „chewed the fat” („mestecau grăsimea”).• Pâinea era împărțită conform statusului. Muncitorii luau partea arsă de pe fundul pâinii, familia lua mijlocul și musafirii partea de sus.• Căni de plumb erau folosite pentru a bea bere și whisky. Combinația asta de obicei dobora un om pentru câteva zile. Cineva care trecea pe drum îi putea lua drept morți și îi pregătea de înmormântare. Erau întinși pe masa din bucătărie vreo două zile, în timp ce familia adunată în jur mânca, bea și aștepta să vadă dacă se trezesc. Așa a apărut obiceiul de „priveghi”, care în engleză se traduce „wake”.• Anglia este o țară veche și mică, așa că oamenii începuseră să rămână fără locuri de îngropat. Așa că dezgropau coșciuge și refoloseau mormintele. Când au deschis acele sicrie au observat că unul din 25 avea urme de zgârieturi pe dinăuntru și au realizat că unii din acei oameni au fost îngropați de vii. Așa că s-au gândit ca de atunci încolo să prindă o sfoară de încheietura mâinii mortului care să treacă prin acoperișul sicriului și prin pământ la suprafață și să lege de ea un clopoțel. Cineva a stat de atunci noaptea în cimitir (așa a fost inventată „tura de noapte”) să asculte clopoțeii. Astfel, oamenii vii erau „salvați de clopo-țel” („saved by the bell”).