Bună, dragule! Ghici cine şi-a uitat Facebook-ul deschis pe computer şia primit un mesaj de la Bianca? Da! Tu! Dar să nu-ţi faci griji, nu am stricat nimic. De fapt, am fost destul de drăguţă, cât să-ţi fac bagajele. Mai mult decât atât, am inventat şi un joc din moment ce ţie îţi plac chestii gen „Alte fete”.Uite unde îţi poţi găsi lucrurile:- Hăinuţele îţi sunt la locul unde noi doi ne-am întâlnit prima dată;- Jocurile video şi colecţia ta de filme le găseşti în locul în care ne-am sărutat prima dată;- Laptopul tău este la florăria de la care mi-ai cumpărat prima floare;- TV-ul tău este pe pod. Mai ţii minte?- Toate celelalte, inclusiv fotografiile cu noi din ultimii doi ani, sunt în casa Biancăi!Deşi am făcut tot posibilul să nu stric nimic, nu pot garanta că sunt în siguranţă şi că nimeni nu se va atinge de lucrurile tale. Succes!