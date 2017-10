Cine să le mai înţeleagă pe femei?

Cine să le mai înțeleagă pe femei?

Ştire online publicată Miercuri, 08 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă el muncește prea mult, o neglijează. Dacă nu muncește, nu e bun de nimic. Dacă ea are un serviciu plictisitor și prost plătit, este exploatată. Dacă el are un serviciu plictisitor și prost plătit, ar trebui să facă bine să-și găsească ceva mai bun. Dacă el este avansat înaintea ei, femeile sunt discriminate. Dacă ea e avansată înaintea lui, femeile au drepturi egale cu bărbații.Dacă el îi spune că arată bine, este hărțuire sexuală. Dacă nu îi spune, este indiferență crasă. Dacă el plânge, e un fraier. Dacă nu, e insensibil. Dacă el ia decizii fără să o consulte, este misogin. Dacă ea ia decizii fără să îl consulte, este o femeie emancipată. Dacă el o roagă să facă ceva ce ei nu îi place, încercă s-o domine. Dacă ea îi cere bărbatului să facă ceva ce lui nu îi place, este o favoare pe care nu e frumos s-o refuzi.Dacă bărbatul încearcă să arate bine, probabil are pe altcineva. Dacă nu, este neîngrijit. Dacă bărbatul îi aduce flori unei femei, urmărește ceva. Dacă nu îi aduce, este nerecunoscător. Dacă bărbatul este mândru de realizările sale, este un egoist. Dacă nu, este lipsit total de ambiție. Dacă ea are o durere de cap, trebuie să se odihnească. Dacă el are o durere de cap, n-o mai iubește.