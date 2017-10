Cine o are mai mare?

Ştire online publicată Joi, 13 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un englez, un francez și un evreu treceau printr-o pădure deasă-deasă. Deodată le apare în cale dracul:- Băieți, ați încurcat-o, vă mănânc. Aveți o singură șansă. Dacă sculele voastre fac un metru, adunate, scăpați, dacă nu… sunteți buni pentru cazanul cu smoală!Își dau ăștia pantalonii jos, măsoară englezul, 55 cm. Strigăte de bucurie, mai mult de jumate era rezolvat. Francezul, 44 cm, ce mai, bucurie mare pe ei. Dracul o măsoară și pe-a evreului, 1 cm, exact cât mai trebuia. Neavând încotro, se ține de cuvânt și le dă drumul. Pleacă oamenii noștri și, mergând ei, încep să se certe:- Dacă n-o aveam eu de 55 cm, zice englezul, ne mânca dracul pe toți…- Haide băi, spune francezul, că și eu am contribuit decisiv cu cei 44 cm ai mei…Iar evreul, împăciuitor :- Băieți, eu zic să nu vă mai certați, că dacă n-o aveam eu sculată, ne lua dracu!