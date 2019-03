Cine nu-şi ajută neamurile la nevoie?

Cine nu-și ajută neamurile la nevoie?

Verișoara mea m-a sunat și m-a întrebat daca îi pot împrumuta 300 de euro pentru a-și plăti chiria. I-am spus să îmi dea puțin timp de gândire și o voi suna eu. Înainte să o sun, m-a sunat mătușa mea, spunându-mi că verișoara minte și să nu îi dau banii.

Îmi zise că motivul real pentru care verișoara mea voia banii era ca să își scoată prietenul din închisoare, ca să „poată fii sub același acoperiș de ziua lui”. Am fost furios când am auzit, dar m-am gândit puțin și am decis să îi dau banii pentru ca noi, oamenii, avem nevoie uneori, de puțin ajutor.

Așadar, am sunat-o si i-am zis să vină să ia banii. Două ore mai târziu, am fost sunat de la închisoare. Era verișoara mea, plângând, urlând și întrebând de ce i-am dat bani falși. Răspunsul meu...pentru ca tu și prietenul tău să fiți sub același acoperiș, de ziua lui!