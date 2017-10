Cine mai crede în coincidenţe?

Cine mai crede în coincidențe?

Un avicultor merge la barul local și se așează pe singurul scaun liber, lângă o femeie. Comandă o sticlă de șampanie, iar femeia de lângă el spune:- Ce interesant, și eu am comandat tot șampanie.- Ce coincidență, spune avicultorul. E o zi specială pentru mine și am vrut să sărbătoresc.- Și pentru mine e o zi specială, spune femeia. Și eu sunt aici să sărbătoresc.- Ce coincidență, spune avicultorul.În timp ce ciocnesc paharele, el o întreabă pe femeie:- Tu ce sărbătorești?- Soțul meu și cu mine am tot încercat să avem copii ani de zile, iar astăzi, ginecologul mi-a spus că sunt însărcinată.- Ce coincidență - spune bărbatul - eu sunt avicultor și timp de mulți ani de zile găinile mele făceau ouă infertile, iar acum toate au făcut ouă fertile.- Oh, dar asta e minunat, spune femeia. Ce ai făcut pentru ca găinile tale să devină fertile?- Am schimbat cocoșul - răspunde omul.- Ce coincidență! - răspunde femeia zâmbind.