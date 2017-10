Cine-i mai tâmpit?

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o unitate de tancuri, unei grupe de proaspeți recruți li se prezintă pentru prima oară un tanc. Plutonierul comandant de grupă începe să le explice:- Tancul este de tip T-55, fabricat în URSS. Are cineva vreo întrebare?Nimeni nu întreabă nimic.- Pe tanc, se află instalat un aruncător de grenade calibrul 120. Are cineva vreo întrebare?Nimeni nu întreabă nimic.- Tot pe tanc, avem o stație de comunicații radio. Are cineva vreo întrebare?Un soldat ridică mâna timid.- Da, soldat, spune!- Dom’ plutonier, stația radio e pe lămpi sau pe tranzistori?- Băi, pentru tâmpiți ca tine, o să repet: este pe tanc!