Cine e stăpânul casei?

Ştire online publicată Marţi, 10 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat avea obiceiul ca să treacă pe la un bar înainte de a ajunge acasă. Într-o zi, întârzie la bar mai mult decât de obicei și când ajunge în casă este luat în primire de soție:- Unde umbli, nenorocitule?- La femei! răspunde bărbatul ironic.În acel moment, femeia începe să îl lovească. Bărbatul scapă din loviturile soției și se ascunde sub pat. Femeia, încercând să îl tragă afară, striga la el:- Ieși afară, să discutăm despre femei!- Nu vreau! răspunde el de sub pat.- Ieși în momentul ăsta, am zis!Bărbatul se enervează și strigă la femeie:- Auzi, cine e stăpân în casa asta?! Eu! Am spus că nu ies, asta înseamnă că nu ies!