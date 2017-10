Cine achită Cina cea de Taină?

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Itzic vroia neapărat să îl întâlnească pe Papă. Și îi tot scria el, îi scria, Papa nimic, nu îi acorda atenție. Și trec așa 30 de ani, până când, într-o zi, Papa face o vizită în Israel. Toate bune și frumoase, se întâlnește Papa cu primul-ministru, discută, pun la cale, etc. La un moment dat, primul-ministru zice:- Excelența Voastră, înainte de a pleca, aș avea o rugăminte!- Te ascult, spuse Papa....- Știți, avem aici în Israel pe unul Itzic, de 30 de ani vă scrie în fiecare zi o scrisoare, vă roagă să-l primiți în audiență și de fiecare dată l-ați refuzat. În spiritul creștinătății, n-ați vrea, dacă tot sunteți aici, să-l primiți, să vedeți ce vrea, e păcat, de 30 de ani vrea să vă vorbească, vă rog eu frumos, doar 5 minute!- Bine, bine, zice Papa, să vină la mine!Vine Itzic, sărută mâna Papei și-i zice:- Știți, eu de 30 de ani vreau să vă întâlnesc, am o problemă și aș vrea să mă ajutați.- Spune Itzic!- Știți, eu am un restaurant. Mare, frumos, mâncare bună, băutură bună,ieftin, toată lumea vine să mănânce la mine.- Bravo Itzic, ești un spirit întreprinzător!- Da, dar eu am restaurantul de la tatăl meu.- Foarte frumos, ai preluat afacerea, ai dezvoltat-o…- Da, dar tatăl meu îl avea de la tatăl lui.- Bine Itzic, înțeleg, a fost o afacere în familie, ați muncit din greu…- Da, dar tatăl tatălui meu îl avea de la tatăl lui…- Itzic, am înțeles, comerțul este o trăsătură a familiei, foarte frumos!- Da, dar și tatăl tatălui tatălui meu îl avea de la tatăl lui…- Itzic, mă exasperezi, nu înțeleg, unde vrei să mă duci, pe vremea lui Hristos?- Exact. Vedeți, ați înțeles. E vorba despre Cina Cea de Taină… A rămas neplătită…