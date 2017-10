Chirpici şi autostrăzi, simboluri naţionale

Chirpici și autostrăzi, simboluri naționale

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cică domnul prim-ministru plecase să taie panglica la câțiva kilometri de autostradă. Uitându-se pe geamul mașinii, vede la marginea drumului doi amărâți care frământau chirpici cu picioarele goale.Intrigat de ceea ce vede, domnul prim-ministru oprește mașina și îi întreabă pe cei doi:- Măi, oameni buni, nu vă este rușine de faceți neno-rocirea asta de chirpici, într-o țară membră a Uniunii Europene, care tocmai a reușit, sub îndrumarea FMI, să se macrostabilizeze? Ce-i înapoierea asta? Ce faceți cu amestecul ăsta oribil de bălegar, paie și noroi?- Domnule prim ministru, răspunde unul dintre indivizi, nu-l facem pentru noi. Îl exportăm în Federația Rusă.- Îl exportați în Rusia?!! Extraordinar! Ce luați pe el?- Știți, rușii nu prea au rezervă valutară, așa că ne plătesc în natură. Ne dau o mie de AK-47 pe tona de chirpici.- Sunteți nebuni?! Introduceți ilegal armament în țară!- Nuuu! Nu intră neam de AK-47 în România. Le reexportăm imediat în Iran.- În Iran?! La teroriștii ăia? Ce luați de la ei?- Petrol, domnule prim-ministru. Pentru fiecare AK-47, câte o tonă de petrol, dar să știți că nu îl aducem ilegal în țară. Din Iran, pleacă direct în Japonia, că ăia, or fi ei deștepți, dar n-au petrol.- Ce luați din Japonia, ce vă dau pe petrol?- Ehh! Niște rahaturi de microcipuri, de încap o mie într-un portofel, dar le vindem americanilor, că au nevoie de fleacurile astea, ca să facă niște rachete. Să știți că plătesc bine. Pentru fiecare flecușteț din ăla, ne dau zece mii de dolari.- Zece mii de dolari?!! Și ce faceți cu ei?- Păi acum devine complicat, că trebuie să schimbăm la bancă dolarii pe euro.- De ce?- Pentru că bulgarii nu vor decât euro.- Dar ce treabă aveți voi cu bulgarii?- Păi, domnule prim-ministru, noi, cu tranziția și cu austeritatea, am sărăcit de tot. Nu mai avem animale. Cum să facem chirpici, dacă nu importăm bălegar de la bulgari?!