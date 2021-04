Trei femei se retrag la mănăstire şi dau interviu cu parohul:- Ai fost cuminte în lume?- Foarte cuminte! Chiar şi după ce m-am măritat, am rămas virgină!- Perfect, tu primești cheia de aur!Către a doua femeie:- Dar tu, cât de cuminte ai fost?- Păi am fost virgină înainte să mă mărit, dar apoi nu am mai fost!- Tu primești cheia de argint!Către a treia femei:- Şi tu, fiica mea, cât de cuminte ai fost?- Deloc! Am făcut dragoste cu oricine, oriunde!- Tu primești cheia de la camera mea!