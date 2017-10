Cereri ale subalternului (2)

Sarcinile cele mai dificile, nicioda-tă să nu le dai în scris și întotdeauna doar pe jumătate să explici din ce constau. Deoarece dacă ar rămâne o dovadă scrisă, ulterior s-ar afla că nici măcar tu nu știai ce vrei de fapt, și dimpotrivă, ai dat indicații care se contraziceau. v v v Doar atunci să fii amabil cu mine dacă munca mea are influență pozitivă asupra ta. v v v Spune-mi cu curaj toate problemele tale personale. Eu nu am astfel de probleme și îmi pică bine să aflu că mai este cineva și mai puțin norocos. În mod special, prefer acele povestiri în care descrii în mare amănunt, cât de incredibil de mult impozit se ia din premiile pe care le-ai primit pentru performanțele tale. v v v Așteaptă până la evaluările de la sfârșit de an, atunci spune-mi ce-ar fi trebuit să optimizez în cursul anului. Dă-mi o evaluare mediocră și o mărire de salariu care urmărește ușor inflația. Știi, nici eu nu muncesc pentru bani. v v v Dacă dorești ceva de la mine, este de ajuns să-mi strigi numele, eu într-o clipă voi fi acolo, lăsând baltă tot ceea ce tocmai făceam. Expresiile precum „Te rog frumos, vino până la mine!”, „Te rog, ajută-mă!”, sau „Ai un minut pentru mine?” sunt absolut inutile. Dacă nu găsești o literă pe tas-tatură, doar strigă și eu vin să-ți arăt unde este ascunsă. v v v Dacă dorești să fac un tabel, desenează-mi pe o hârtie exact cum ai vrea să arate, explică-mi cât de groasă să fie linia și ce fel de caractere să folosesc. În tot acest timp ai fi putut și tu să-l faci, dar nimeni nu ar putea să se aștepte la așa ceva din partea ta. v v v Creativitatea mea nu trebuie să se dezvolte la lucru, este de ajuns să urmez doar ordinele tale. v v v Are cineva ceva de zis? Am greșit undeva? Exemple aveți?