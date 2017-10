Cele mai tari perle d’ale lui Vanghelie

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Vocea mea se va face auzită oriunde. Și pe sub apă. Cine nu are loc de mine, nu mă interesează! Să se înghesuiește! Soarta mea a fost hotărâtă de destin. Acel tânăr care s-a transformat în 300 este vorba de unul singur. Sunt atât de nervos și de supărat, încât nu vorbesc decât administrativ. Gigi Becali este un om uman. Deci mănânci, exiști. Mă simt exact cum n-ar trebui să mă simt. Chiar dacă n-am două sute de kile, când m-apăs, m-apăs rău pe oricine. Numai cine nu lucrează nu poate să i se impute că poate să fie și mici greșeli, dar nu astea. Sunt lucruri pe care trebuie făcute. Sunt oameni tineri, oameni care sunt prezenți aici în față și pe care vreau să le mulțumesc. Deci prezența mea e datorită stării Bucureștiului în care ne aflăm. De când mă știu eu copil, mă urcam în pom și mâncam corcoduși. S-a tranșat această problemă și, odată cu tranșarea acestei probleme, s-a rezolvat și problemele noastre interioare. Nu există ființă umană, fie că locuiește în Africa, în Asia sau în Rahova, care să nu fi văzut un film, să nu fi rupt o floare, o fată sau un băiat, după cazul care este fiecare. E o fată tânără care am tot respectul din punctul meu de vedere. Problema e retroactivă și nu mai poate fi dată înapoi!