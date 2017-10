Cele mai sexy poze cu Catrinel Menghia

Ştire online publicată Luni, 20 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Catrinel Menghia nu mai are nevoie de nicio prezentare! Este foarte bine cotată și câștigă sume impresionante pentru că și-a asociat imaginea cu diverse firme de bere, iaurt, bomboane, dar și alte produse care i-au „mărit” contul cât ai clipi! Frumoasa Catrinel Menghia a declarat pentru Antena 1 că a câștigat și 300.000 de euro într-o singură zi, pentru o reclamă la detergenți, informează showbiz.ro. Catrinel chiar a declarat acum ceva timp că nici nu se gândește să se dea jos din pat pentru o sumă mai mică de 10.000 de euro. Are o vastă experiență în domeniu și de aproape 10 ani de când face modeling, a reușit să ajungă în top! Catrinel Menghia s-a remarcat ca fotomodel, datorită prezentărilor de lenjerie intimă. Top model internațional, Catrinel Menghia este căsătorită cu Massimo Brambati, un bogat om de afaceri din Italia. Născută la Iași, are 1,76 înălțime și dimensiuni perfecte, 90-60-90.