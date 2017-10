Cele mai penibile replici de agăţat

Cele mai penibile replici de agățat

Ştire online publicată Joi, 19 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Îmi dai și mie o poză? Vreau să-i arăt Moșului ce să îmi aducă de Crăciun.- Am învățat cumva la școli diferite împreună?- Ajută-i pe sărmani.. Ia-mă cu tine acasă.- Ești religioasă? Pentru că ești răspunsul rugăciunilor mele.- Ce câine drăguț, ce număr de telefon are?- Hai, să mergem la mine acasă și să facem ce o să le spun tuturor mâine că am făcut oricum.- Mi-ai furat inima, dar nu-i nimic, mai am alta în frigider, acasă.- Tu ești motivul pentru care am venit singur aici.- Vocile mi-au zis să vin și să vorbesc cu tine.- Tatăl tău este terorist, pentru că tu ești o bombă.- Nu te supăra, ai un număr de telefon, că eu l-am pierdut pe al meu.- Sunt nou pe aici, poți să mă ajuți să ajung în casa ta?- Cred că am probleme cu ochii, nu-i pot dezlipi de pe tine.- Scuză-mă, fusta ta e din spațiu? Pentru că fundul ăsta e de pe altă planetă.- Salut! Eu fac mai mulți bani decât poți tu să cheltui.- Eu nu sunt așa de înalt, dar acum stau pe portofelul meu.- La naiba, ai mai multe curbe ca un circuit de Formula 1!