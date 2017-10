Cele mai "originale" replici de agăţat

Cele mai "originale" replici de agățat

Ştire online publicată Vineri, 24 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Îmi dai și mie o poză? Vreau să-i arăt Moșului ce să îmi aducă de Crăciun.Am învățat cumva la școli diferite împreună?Ajută-i pe sărmani.. Ia-mă cu tine acasă.Ești religioasă? Pentru că ești răspunsul rugăciunilor mele.Ce câine drăguț, ce număr de telefon are?Hai să mergem la mine acasă și să facem ce o să le spun tuturor mâine că am făcut oricum.Mi-ai furat inima, dar nu-i nimic, mai am alta în frigider, acasă.Tu ești motivul pentru care am venit singur aici.Vocile mi-au zis să vin și să vorbesc cu tine.Tatăl tău este terorist, pentru că tu ești o bombă.Nu te supăra, ai un număr de telefon, că eu l-am pierdut pe al meu.Sunt nou pe aici, poți să mă ajuți să ajung în casa ta? Cred că am probleme cu ochii, nu-i pot dezlipi de pe tine.Scuză-mă, fusta ta e din spațiu? Pentru că fundul ăsta e de pe altă planetă.Salut! Eu fac mai mulți bani decât poți tu să cheltui.Eu nu sunt așa de înalt, dar acum stau pe portofelul meu.La naiba, ai mai multe curbe ca un circuit de Formula 1!