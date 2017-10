Cele mai bune glume cu ţărani (II)

Cele mai bune glume cu țărani (II)

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Viața la țară a surprins dintotdeauna cu momentele pline de umor, iar întâmplările cu țărani sau ciobani au ajuns de multe ori ținta amatorilor de glume.v v vMergea un tip cu mașina pe o șosea și intră brusc într-o porțiune fără asfalt, plină cu noroi moale și i se înfundă mașina. La câteva minute, apare un țăran cu doi boi după el...- Fiule, îmi dai 50 de parai și ți-am scos Merțul de aici!- Gata, bace!Mă rog, leagă țăranul boii, îi scoate mașina și spune mulțumit:- Apoi, tată, asta e a zecea mașină pe care o scot din noroi azi!- Păi, bine, tataie, și de muncit pământul, când îl mai muncești? Noaptea?- Nu, domnule dragă, noaptea pun apă aici, în groapă!v v vUn englez umbla prin Carpații noștri ca să culeagă folclor. Coborând o vale, vede un bade cu oile. Fericit că poate să-și demonstreze veleitățile lingvistice, intră în vorbă cu baciul:- Ce faci, bade? Paști oile?Baciul se scarpină pe creștet și își vede de oi mai departe. Englezul, înfuriat, scoate ghidul de conversație din buzunar și repetă întrebarea.- Ziua bună, bade! Ce faci, paști oile?Baciul îl ignoră complet, iar, după un timp, se uită la englez, își dă clopul pe spate și-i zice:- Hey, man, I think you have an obsession!v v vVine Ion la Vasile și îl întreabă:- Cum poate vaca ta să dea câte 100 de litri de lapte pe zi? Vasile îl lămurește:- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Mă apropii de ea și o întreb: ce avem astăzi, lapte sau carne?