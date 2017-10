Cele mai amuzante jafuri

Marţi, 21 Decembrie 2010

r Un tip dă o spargere la un magazin. După ce a luat toți banii, hoțul a văzut o sticlă de Scotch pe un raft și i-a cerut vânzătorului s-o bage și pe aceasta în pungă. Vânzătorul a refuzat, motivând că nu crede că hoțul are vârsta legală pentru a-i putea da alcool. Hoțul a insistat că are vârsta, însă vânzătorul a replicat că nu-l crede fără dovezi. Drept urmare, hoțul a scos permisul auto și i l-a arătat vânzătorului pentru a-și dovedi vârsta. Tipul a studiat bine actul, după care a recunoscut că nu are dreptate și i-a dat hoțului sticla. După ce hoțul a părăsit magazinul, vânzătorul a sunat la poliție și le-a dat acestora numele și adresa din permis. Hoțul a fost arestat în două ore. r Un bărbat care vroia să jefuiască Bank of America a intrat într-o sucursală și a scris pe o foaie de depozit: „Acesta este un jaf armat. Pune toți banii în această pungă”. Când aștepta la coadă pentru a da biletul func-ționarului, s-a gândit că cineva l-ar fi putut vedea în timp ce scria biletul și ar fi putut anunța poliția. Drept urmare, a ieșit din bancă și a intrat în sucursala băncii Wells Fargo de peste drum. După ce a ajuns la ghișeu, i-a dat nota funcționarului, care i-a răs-puns că nu poate da curs cererii deoarece mesajul este scris pe un bilet al Bank of America și că trebuie ori să scrie mesajul pe un bilet Wells Fargo ori să se întoarcă la Bank of America. Dezarmat, tipul a zis doar „OK” și a plecat. A fost arestat câteva minute mai târziu, în timp ce stătea la coadă în sucursala Bank of America.