Cele mai amuzante definiţii ale căsătoriei

Cele mai amuzante definiții ale căsătoriei

Ştire online publicată Miercuri, 25 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Definiția religioasă a căsătoriei: Act religios care constă în a crea un răstignit în plus și o virgină mai puțin. Definiția juridică a căsătoriei: Sentința prin care condamnatul la veșnicie este eliberat numai pentru rea purtare. Definiție din viața cotidiană: Nicio fe-meie nu are ceea ce spera și niciun bărbat nu spera să aibă ceea ce are. Definiția matematică a căsătoriei: Adunare de probleme, scădere de libertăți, înmulțire de responsabilități, împărțire de bunuri. Definiția militară a căsătoriei: Este singurul război în care dormi în pat cu dușmanul. Definiția filozofică a căsătoriei: Servește celor doi pentru a-și rezolva pro-blemele pe care nu le-ar fi avut niciodată dacă fiecare rămânea celibatar.