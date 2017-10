Cel mai fanatic suporter din lume

Miercuri, 13 Martie 2013

Finala Campionatului Mondial de fotbal. Toate locurile sunt ocupate, în afară de unul. Într-un final, apare un tip și caută un loc liber.Deodată, fața i se luminează și-l întreabă pe cel care stătea lângă:- Acest loc este liber?- Da, răspunde tipul.- Nu pot să cred. Minune! Incre-dibil!… Cât de nebun trebuie să fii să ai un asemenea loc și să nu vii la meci?- Adevărul e că și locul ăsta este tot al meu. Să știi că trebuia să vin aici cu soția mea. Noi doi am fost împreună la toate campionatele începând din 1982. De când suntem căsătoriți, am mers împreună la toate evenimentele sportive, nu am ratat nimic… Din păcate, soția mea a murit, deci nu mai am cu cine să vin. Locul liber îmi amintește de clipele petrecute cu ea…- Păi bun, și nu ați găsit pe nimeni să vă însoțească la meci, un prieten, un vecin?- Nu, toți sunt la înmormântare…