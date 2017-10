Ceaşescu şi cutremurul din 77

Ceașescu și cutremurul din 77

Ştire online publicată Luni, 19 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După cutremurul din 1977, extrem de supărat că au căzut atâtea blocuri, fapt ce a făcut ca foarte mulți oameni să-și piardă viața, Ceaușescu cheamă la proces materialele de construcții, respective cărămida, fierul beton și cimentul. Vrând să afle de ce s-au dărâmat blocurile, Ceaușescu intreabă pe rând, pe fiecare dintre cele trei:- Cărămidă, pot să aflu și eu, că doar sunt șeful statului, de ce s-au dărâmat blocurile?Cărămida răspunde:- Tovarășe Nicolae Ceaușescu, să știți că eu m-am forțat cât am putut, dar uitați-vă la mine, îs mică și eu și m-am spart!- Fierule beton, tu de ce s-au dărâmat, dacă tot am băgat atâta fier în armătură? Ți se pare corect ce-ai făcut?- Păi, ce să fac, zice fierul beton, eu m-am îndoit cât am putut și dacă s-au rupt sudurile, normal, am cedat și eu!- Ei tu cimentule, de ce nu i-ai ținut bine lipiți și s-au dărâmat blocurile? Ce altă treabă aveai?Cimentul, supărat din cale-afară, răspunde:- Vă rog, tovarășe președinte, pe mine să nu mă băgați! Eu nu știu nimic și nu am nicio vină din simplul motiv că nici măcar nu am fost de față!