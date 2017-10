Ceartă în cuplu, de la primul nasture descheiat

1. Când m-am pensionat, m-am dus la Oficiul de Asistență Socială să mă înregistrez.Tipa din spatele biroului mi-a cerut buletinul, să-mi verifice vârsta.Îl uitasem acasă.I-am cerut scuze, i-am spus că mă duc acasă să-l iau și mă întorc.A fost foarte drăguță: „Nu vă mai deranjați, descheiați-vă la cămașă!”.Părul cărunt de pe pieptul meu a convins-o și mi-a înregistrat solicitarea. Încântat de solicitudinea ei, când am ajuns acasă i-am povestit nevestei mele.Ea a spus: „Trebuia să-ți scoți și pantalonii, poate primeai și ajutor pentru dizabilități!”....și atunci a început cearta.2.Stăteam alături de nevastă-mea la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului și mă tot uitam la o tipă bine, dar complet turtă, ce-și legăna nostalgic între două degete paharul, singură la o masă de alături.Nevastă-mea m-a întrebat: „O cunoști?”„Sigur”, am oftat, „e prima mea prietenă din liceu. Am înțeles că s-a apucat de băut imediat după ce ne-am despărțit și de-atunci n-a mai fost trează”.„Dumnezeule!” a spus nevastă-mea. „Cine s-ar fi gândit că o persoană poate sărbători atâta timp?”....și atunci a început cearta.3. Nevastă-mea stătea goală și se privea în oglinda din dormitor. Nu se prea bucura de ce vedea și mi-a spus:„Mă simt oribil! Atât de grasă și de bătrână! Am nevoie de un compliment!”. I-am răspuns: „Vederea ți-a rămas per-fectă!”....și atunci a început cearta.4.Nevastă-mea m-a întrebat dacă rochia îi face fundul mare. I-am spus că nu așa de mare ca rochia de ieri....și atunci a început cearta.5. Sâmbătă dimineață m-am strecurat ușor din așternut, mi-am făcut pachetul și am coborât pe tăcute în garaj. Am legat barca la cârlig și am început să dau cu spatele.Abia când am ieșit cu totul din garaj am realizat că plouă cu găleata și vântul bătea cu 100 km/h.Am deschis radioul și am aflat că vremea avea să fie la fel toată ziua.Am tras înapoi în garaj și, tiptil, m-am dus înapoi în dormitor.M-am strecurat la loc lângă nevastă-mea și i-am șoptit: „E o vreme groaznică afară”.Pe jumătate încă adormită, ea a răspuns: „Îți poți imagina că prostul de bărbatu-meu s-a dus la pescuit pe așa o vreme?”...și atunci a început cearta.